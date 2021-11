Kvinne dømt etter å ha kjørt på fem personer

NTB

En kvinne i 70-årene er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter at hun kjørte på fem personer ved en fergekai i Kvinnherad for ett år siden.

Haugaland og Sunnhordland tingrett betegner hendelsen, som skjedde ved Gjermundshamn fergekai i Kvinnherad i november i fjor, til å ligge ganske langt fra normaltilfellene, og at reaksjonen mot den tiltalte kvinnen i slutten av 70-årene måtte velges deretter.

Kvinnen selv kunne ikke huske hva som skjedde da hun mistet kontrollen over bilen etter å ha kjøpt grønnsaker fra varebilen som sto på plassen.

– Det er helt forferdelig. Helt forferdelig. Men jeg husker ikke hva som skjedde. Jeg merket ikke at jeg kjørte over dem, sa kvinnen da hun forklarte seg under rettssaken tidligere i oktober, skriver Bergens Tidende.

Et vitne beskrev det som at bilen i uventet høy fart rygget rett mot fem mennesker som sto ved utsalgsbilen. Kvinnens bil stanset i døra til varebilen, men da skjøt den fart framover og kjørte på eller over dem som allerede var truffet den første gangen. Den ville ferden endte i noen salthauger som lå på plassen.

Haugaland og Sunnhordland tingrett konkluderte med å dømme kvinnen, som har hatt sertifikat siden 1977 og aldri vært involvert i en ulykke tidligere, til 30 dagers fengsel. På grunn av sakens spesielle omstendigheter gjøres straffen betinget med en prøvetid på to år.

Kvinnen er også dømt til å betale to av de skadde oppreisningserstatning på 180.000 kroner.