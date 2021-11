To av de omkomne etter båtulykken i Kvam er identifisert

Denne båten ble tatt av strømmen i elva ved Tokagjelet i Kvam 24. oktober.

NTB

Politiet sier at de har identifisert de to omkomne som er funnet etter ulykken i Tokagjelet. De er to av de tre som har vært savnet.