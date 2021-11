NTB

Trondheim kommune anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

– Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man blir sittende eller stående tett på hverandre over litt tid.

Det sier kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune i en pressemelding.

Hun minner også om at god håndhygiene og avstand til andre også er viktige bidrag for å hindre at smitten sprer seg.

Det har vært en generell økning i antall smittede på landsbasis, inkludert i Trondheim.

Kommunen mener situasjonen per nå ikke oppfattes å være så alvorlig at det er grunnlag for å sette begrensninger i form av lokal forskrift.