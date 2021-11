Støre blir ny leder for det internasjonale havpanelet

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar over ledelsen av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Støre etterfølger tidligere statsminister Erna Solberg (H) som leder av havpanelet.

Havpanelet, som består av sittende stats- og regjeringssjefer fra 14 land, har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

Panelet er også opptatt av den viktige rollen havet har i klimaarbeidet for å redusere utslipp og vil bruke klimatoppmøtet COP26 i Glasgow til å sette dette på dagsorden.

– Havet er et felles gode og kritisk viktig for menneskenes og planetens helse, for klima og matsikkerhet, for lokale arbeidsplasser og for verdensøkonomien. For at havet skal fortsette å yte disse tjenestene som vi er så avhengige av, må vi holde havet friskt og rent, sier Støre.