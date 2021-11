Støre tar den tyske forbundspresidenten med til Utøya

Den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier besøker Norge denne uken. Foto: Brian Lawless / PA via AP / NTB

Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier tar turen til Utøya når han kommer på offisielt besøk til Norge i slutten av uka.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er vertskap for Steinmeier, som han har møtt flere ganger tidligere da de begge var utenriksministre. Besøket innledes torsdag, og det strekker seg over to dager.

Etter et innledende møte på Statsministerens kontor torsdag, får Steinmeier en omvisning på det nyåpnede Munchmuseet. Senere blir det middag, der blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal delta.

Ekstremisme-debatt

Ekstremisme og hatefulle ytringer blir sentrale temaer som de to skal diskutere. I den forbindelse har Støre invitert den tyske forbundspresidenten med seg til Utøya fredag morgen. I over en time skal Steinmeier få omvisning på øya, før de vender tilbake til Oslo.

Senere samme dag skal de to delta i en panelsamtale i Universitetets aula i Oslo. Stikkord er demokrati, behovet for å engasjere ungdom i politikken og trusselen fra ekstremisme og hatefulle ytringer.

Fikk pris sammen

Det er ikke første gang Støre tar imot Steinmeier på norgesbesøk. I 2007 la han et lengre besøk hit til landet, hvor turen blant annet gikk til Melkøya og Svalbard.

De to daværende utenriksministrene, som begge er sosialdemokrater, hadde mye kontakt i perioden 2005–2009. Noen år senere, i 2013, ble de sammen tildelt Willy Brandt-prisen for sine bidrag til tysk-norske forbindelser.

Under besøket denne uka skal Steinmeier også møte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). De to deltar i en rundebordskonferanse om fornybar energi hos DNV (tidligere Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd).