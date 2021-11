Myndighetene følger nøye med på økningen i coronainnlagte

NTB

Det er nå 168 coronapasienter innlagt ved norske sykehus. Det er 47 flere enn før helgen, og det høyeste antallet siden april i år.

– Vi har sett en økning det siste døgnet i innleggelsesrate. Det blir viktig å følge det i dagene fremover for å forsikre oss om at vi ikke har en veldig kraftig og vedvarende økning i innleggelse for covid, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Om dette er tilfelle, sier Guldvog at myndighetene må hindre at det begrenser kapasiteten i sykehusene.

– Derfor er det veldig viktig at kommunene iverksetter nødvendige tiltak for å ta ned den lokale smitten. Det er det første grepet vi tar for å få en bedre kontroll over situasjonen, sier han.

I en epost til kanalen peker helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på at det ikke er uventet at tallet på sykehusinnleggelser øker, i og med at samfunnet er åpnet opp og smitten har økt.

– Men vi følger nøye med. Samtidig som tallet på innleggelser samlet sett har økt, holder tallet på pasienter på intensivavdeling seg ganske stabilt rundt 30, skriver helseministeren.

Folkehelseinstituttet (FHI) peker på at tallene både viser pasienter som blir lagt inn på grunn av covid-19, og pasienter som blir lagt inn for noe annet, men som er smittet av viruset.

Helsedirektoratet sier at dersom veksten fortsetter, kan det bli aktuelt med lokale smittevernforskrifter flere steder i landet. Men foreløpig holder myndighetene seg til råd, ikke pålegg.