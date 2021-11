Kongeparet vaksinert med tredje vaksinedose i dag

NTB

Kong Harald og dronning Sonja fikk mandag sin tredje vaksinedose, opplyser Slottet.

Kongeparet fikk første dose 13. januar og andre dose tre uker senere.

De ble da prioritert i vaksinekøen ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder, opplyste daværende helseminister Bent Høie (H) den gang.

Tall fra Folkehelseinstituttet i slutten av forrige uke viser at nesten 80.000 personer i Norge så langt har fått sin tredje dose, en såkalt påfyllingsdose.

Kongeparet måtte som kjent i karantene etter å ha kommet hjem fra statsbesøk i Jordan like før Norge ble stengt ned 12. mars 2020.

I Harald Stanghelles bok «Kongen forteller» sier kong Harald at han selv ikke har vært bekymret for å bli smittet av coronaviruset.

– Vi merket savnet etter å klemme dem vi er glade i. Vi fikk jo heller ikke lov til det. Selv har jeg vært så isolert at jeg ikke har vært redd for å bli smittet, sa kongen, men la til at han er fullt klar over at han absolutt er i risikogruppen.