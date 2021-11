«Sinnasnekker'n» anker igjen etter sitt andre tap i retten

NTB

«Sinnasnekker'n» Otto Robsahm er dømt til å betale 323.000 kroner til sin tidligere forretningspartner, men anker dommen fra Buskerud tingrett.

Dommen vil bli anket ifølge Robsahms advokat, Hugo Rolf Hansen.

– Det var en sak med påstand mot påstand, og retten har valgt å tro på motparten som vi mener ikke snakker sant, sier Hansen til Drammens Tidende.

Striden mellom Robsahm og Daniel Eriksen (tidligere Furnes) har utgangspunkt i selskapet Trust Technologies som de to startet i Bodø i 2019. Det oppsto snart samarbeidsproblemer, og i fjor ble de enige om at Robsahm skulle kjøpe ut Eriksen for 6 millioner kroner.

I etterkant ønsket Robsahm å heve kjøpet fordi han mente Eriksen hadde holdt tilbake informasjon. Eriksen mente aksjekjøpsavtalen var gyldig, og i september gikk han til retten med krav om at Team Otto betalte ham dette beløpet. Salten og Lofoten tingrett ga Eriksen medhold, men dommen ble anket.

Nylig møttes partene igjen i retten, i Drammen. Denne gangen gjaldt det uenighet om overføring av penger var utbetaling eller lån. Buskerud tingrett ga Eriksen medhold i at overføringene var et lån, og dømte Robsahm til å betale pengene tilbake.

I tillegg ble han dømt til å betale 85.000 kroner i advokatutgifter til motparten.