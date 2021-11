19 tidligere statsråder ber Norge hente kvinner hjem fra Syria

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik er blant de tidligere statsrådene som mener at Norge bør hente kvinnene hjem fra Syria.

En rekke tidligere statsråder ber Norge om å hente norske kvinner som har sluttet seg til IS og deres barn hjem fra Syria.

Røde Kors gikk i forrige uke ut og ba Norge om å hente kvinnene og barna som sitter i leirer i Syria hjem.

Nå gir 19 tidligere statsråder fra seks partier sin støtte til anmodningen fra Røde Kors. Blant dem er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), tidligere utenriksminister Knut Vollebæk (KrF), tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) og tidligere kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp).

– Titusener av barn er strandet i leirer i det nordøstlige Syria. Røde Kors forteller om umenneskelige forhold for disse barna som allerede er traumatisert som følge av krig og vold, og mener at dette er den største beskyttelseskrisen for barn i vår tid, står det i oppropet.

– Norske myndigheter kan ikke redde alle barna, men kan ta på seg ansvar for barn og mødre med tilknytning til Norge, står det videre.

To norske kvinner som har sluttet seg til IS i Syria, har bedt om bistand til å komme hjem. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa i oktober til NRK at regjeringen ikke vil hjelpe dem.

– Som en generell grunnholdning så henter vi ikke hjem de som har reist ut som fremmedkrigere. Alle har jo rett til å be om konsulær bistand, men jeg kan ikke kommentere situasjonen ut over det, sa Huitfeldt.