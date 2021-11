Ni personer omkom i trafikken i oktober

NTB

Ni personer mistet livet i trafikken i oktober, noe som bringer totalen hittil i 2021 til 80. Det er fire flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Det var fem bilførere, to bilpassasjerer, én på motorsykkel og én fotgjenger som mistet livet i trafikken i oktober. Blant dem var åtte menn og én kvinne.

Det er én mindre enn fjorårets oktober da ti mennesker mistet livet.

– Så langt i år har det vært en økning i antall drepte bilførere og bilpassasjerer sammenlignet med i fjor, mens det blant motorsyklister har vært en nedgang, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk, i en pressemelding.

– Årsaken til nedgangen vet vi ikke noe om, men vi vet at det dessverre er for mange menneskeliv som går tapt i trafikken. Vi er fortsatt et godt stykke fra visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier han.