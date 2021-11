NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Japans statsminister sikret seg fortsatt flertall

Japans statsminister Fumio Kishidas koalisjon har sikret seg fortsatt flertall i nasjonalforsamlingen, selv om de tapte noen få mandater i helgens valg.

Kishidas konservative parti LDP og koalisjonspartneren Komeito fikk 293 mandater, langt over de 233 som trengs for flertall. Tidligere hadde de 305 seter av 465 i nasjonalforsamlingen.

Valget ble sett på som en viktig test for den nye statsministeren Fumio Kishida som overtok for under en måned siden mens regjeringen slet med lav oppslutning.

Sju offiserer ber om nåde for Guantanamo-fange

Sju amerikanske offiserer som i forrige uke dømte en Guantanamo-fange til 26 års fengsel for terror og krigsforbrytelser, ber om at han benådes.

Pakistanske Majid Khan fortalte juryen i rettssaken mot ham om hvordan han ble torturert av CIA etter at han ble pågrepet i Karachi i 2003.

Han ble fredag dømt i en militærdomstol på Guantanamo-basen. Men sju av de åtte offiserene som satt i juryen, skrev søndag et brev der de kalte torturbehandlingen han fikk «en mørk flekk på USAs moralske fiber» og ber om at han blir benådet.

30 koronasmittet etter begravelse i Telemark

30 smittetilfeller i Bamble i Telemark knyttes til en begravelse. Kommunen har for tiden en stigende smittetrend.

Det er over to uker siden det ble konstatert smitte på en begravelse på Stathelle i Bamble kommune, skriver Varden.

I helgen ble det registrert åtte nye tilfeller i kommunen, hvor flere av dem knyttes til begravelsen.

Flere branner i Drammen og Lier – politiet mener de er påsatt

Nødetatene rykket søndag kveld ut til en rekke småbranner rundt om i Drammen. Senere på kvelden brant to søppelkasser også i Lier, der en jente ble anholdt.

Hun er mindreårig, og det vil bli gjennomført avhør i hennes hjem, opplyser politiet til NTB.

– Hun ble sett i området, og vi gikk også sporsøk med en politihund som gikk fra det ene åstedet til det andre og så i hennes retning, sier operasjonsleder Tore Grindheim i Sørøst politidistrikt.

Nord-Makedonias statsminister går av

Nord-Makedonias statsminister Zoran Zaev opplyser at han går av etter at partiet hans gjorde det dårlig i lokalvalget i helgen.

Zaev ble valgt til statsminister i 2017 etter ti år med en høyreorientert regjering under Nikola Gruevski. Gruevskis regjering ble rystet av en stor avlyttingsskandale som Zaev bidro til å avsløre.

Zaev, som er sosialdemokrat, regnes for å være en provestlig reformpolitiker, og inngikk i 2018 en avtale med Hellas om å endre landets navn fra Makedonia til Nord-Makedonia.