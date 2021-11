Flere branner i Drammen og Lier – politiet mener de er påsatt

NTB

Nødetatene rykket søndag kveld ut til en rekke småbranner rundt om i Drammen. Senere på kvelden brant søppelkasser også i Lier.

Politiet opplyser til NTB at de ikke vet om brannene i Lier har sammenheng med dem i Drammen. I Lier brant det søndag kveld i to søppelkasser like ved hverandre.

Det er nærliggende å anta at de er påtent, og politiet ser iallfall de to brannene i sammenheng, sier operasjonsleder Tore Grindheim i Sørøst politidistrikt.

– Om det har sammenheng med det i Drammen, vet vi ikke. Ingen er pågrepet der, sier Grindheim.

Han opplyser at politiet jobber med å danne seg et bilde over hvem som kan ha påsatt brannene.

– Vi vet de er påsatt, men vi vet ikke av hvem, sa operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt tidligere søndag til Drammens Tidende om brannene i Drammen.

I løpet av kvelden har nødetatene rykket ut til flere branner ved flere av Drammens skoler. Den første meldingen kom like før klokken 20 ved Galterud skole.

Flere av stedene er det tent på i søppelbøtter og søppelskur i nærheten av skolene. Brannene er under kontroll, og ingen er meldt skadd.