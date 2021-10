Halloween-kvelden: Eggkasting og bråk flere steder

En gjeng gutter i Bergen gikk på godteri-jakt i forbindelse med halloween da de fikk et ublidt møte med en av huseierne i området, ifølge politiet. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

NTB

En mann ble voldelig mot barn som tok for mye godteri i Bergen, mens en mann i Tromsø delte ut patroner til barn på godtejakt. Eggkasting ble det flere steder.

I Oslo opplyser politiet i 23-tiden at det stort sett er rolig i hovedstaden, men at det ble hektiske timer tidligere på kvelden.

– Det er ingen pågående hendelser nå og vi tror det verste har lagt seg. Vi forventet at det skulle være mye ungdom ute og at ting kunne skje. Så tok det av litt på Haugerud og Bøler, der var det i overkant, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo-politiet til NTB.

Flere steder kastet ungdomsgjenger egg og gjenstander på både biler, forbipasserende og i ett tilfelle en hund, sier Grøttum. Politiet skriver på Twitter at de ikke anser det som guttestreker, men kriminelle handlinger.

– Det er blant annet fare for trafikkfarlige hendelser når det kastes på biler som kjører. Politiet fikk også merke at det ble kastet på politibilen på Haugerud, sier Grøttum.

Hissig huseier

En gjeng gutter i 13–14 års alderen hadde bedrevet «knask eller knep» i Fana i Bergen søndag da de fikk et ublidt møte med en av huseierne i området, ifølge Bergensavisen.

– De fikk visst bare lov til å ta to godteri, men én av dem tok tre. Det falt ikke i smak hos beboeren, som angivelig tok hardt tak i guttens hår og kastet ham i bakken, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt til avisen.

Det var guttene selv som ringte politiet i 18-tiden søndag. Politiet beskriver dem som sjokkerte og redde da de ringte. Det kan ifølge politiet være snakk om kroppskrenkelse.

Delte ut patroner til barna

Feiringen av allehelgensaften, populært kalt halloween, blir stadig mer populær etter at den amerikanske høytiden for alvor fikk sitt gjennombrudd i Norge for drøyt 20 år siden.

For rundt hundre år siden begynte tradisjonen med «trick or treat» i USA, på norsk «knask eller knep». Tradisjonen innebærer at barn går fra hus til hus og ber om godteri (knask). Hvis de ikke får det, vil de ty til «knep,» typisk tilgrising av huset, gjerne med egg.

Det er ikke bare i Bergen politiet har måttet rykke ut til knask eller knep-relaterte hendelser. I et nabolag i Tromsø var det noe helt annet barna fikk i godteri-kurvene sine

Der var det nemlig en mann i 30-årene som delte ut kaliber .22-patroner og tomhylser til barna som banket på døra i håp om å få søtsaker. Politiet tok kontakt med mannen for å sørge for at utdelingen tok slutt, skrev Troms politidistrikt på Twitter.

Egg-kasting og uro

I Oslo var det på Haugerud øst i hovedstaden det ble mest bråk.

– Det er mange ungdommer samlet, og det utøves skadeverk på og ved Haugerud senter. Vi opplever ungdommene som aggressive, og de er kapable til å kaste egg og andre gjenstander mot politiet, skrev Oslo-politiet på Twitter ved 21.30-tiden.

Ungdommer med egg skapte også hodebry ved Oasen kjøpesenter i Bergen søndag kveld, og flere ungdommer fikk tilsnakk av politiet. En rekke steder på Sørlandet ble også egg en hyppig ingrediens i flere av politiets oppdrag.

– Politiet får flere meldinger om personer som kaster egg på personer, biler og hus. Ber de som gjør dette og driver skadeverk mot andre, avslutte slik aktivitet, skrev politiet i Agder søndag kveld.