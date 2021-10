Mann gikk til angrep på halloween-utkledde barn i Bergen

NTB

En gutt i Bergen tok mer halloween-godteri enn han hadde fått lov til. Da ble den mannlige beboeren voldelig. I Tromsø delte en mann ut patroner til barna.

En gjeng gutter i 13–14 års alderen hadde bedrevet «knask eller knep» i Fana i Bergen søndag da de fikk et ublidt møte med en av huseierne i området, ifølge Bergensavisen.

– De fikk visst bare lov til å ta to godteri, men én av dem tok tre. Det falt ikke i smak hos beboeren, som angivelig tok hardt tak i guttens hår og kastet ham i bakken, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt til avisen.

Det var guttene selv som ringte politiet i 18-tiden søndag. Politiet beskriver dem som sjokkerte og redde da de ringte. Det kan ifølge politiet være snakk om kroppskrenkelse.

«Knask eller knep» er en halloween-tradisjon hvor barn går hus til hus og ber om godteri (knask). Hvis de ikke får det vil de ty til «knep,» typisk tilgrising av huset.

– Men det er ingenting som tilsier at huset er utsatt for noe, eller at dette var foranledningen for hendelsen, sier Dahl-Michelsen.

Det er ikke bare i Bergen politiet har måttet rykke ut til knask eller knep-relaterte hendelser.

I Tromsø delte en mann i 30-årene ut kaliber .22-patroner og tomhylser til flere barn. Politiet har vært i kontakt med mannen for å sørge for at utdelingen tar slutt, skriver Troms politidistrikt på Twitter.