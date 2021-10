Nok en person funnet etter søk i Kvam

Tre personer er omkommet etter at båten de satt i ble tatt av strømmen i elven ved Tokagjelet i Kvam. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Politiet opplyser at det søndag ble funnet en død person i forbindelse med søk etter savnede etter ulykken i Kvam.

Politiet vil orientere ytterligere på politistasjonen i Norheimsund søndag klokken 16, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Lørdag ble det også hentet opp en omkommet person av vannet etter søk i elva Tokagjelet.

Politiet mener det er en av de tre som var savnet etter ulykken søndag 24. oktober.



Det var Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er fremdeles savnet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.

I båten hadde de tre også med seg hunden Leo, som heller ikke er kommet til rette etter ulykken.