Politimesteren i Oslo varsler knallhard innsats mot de kriminelle miljøene i hovedstaden

Politimester i Oslo, Beate Gangås, sier at det har vært et bilde over en tid hvor politiet ser at det er konfliktlinjer i de kriminelle miljøene i hovedstaden. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

På ti uker har åtte unge menn blitt skutt i hovedstaden. Politimesteren i Oslo varsler nå knallhard innsats mot de kriminelle miljøene i byen.

– Vi vet at det vil være muligheter for hevnaksjoner, sier politimester Beate Gangås i Oslo til TV 2.

Siden slutten av august er åtte unge menn skutt i Oslo. Alle er skutt ute i det offentlige rom.

– Det har vært et bilde over en tid hvor vi ser at det er konfliktlinjer i kriminelle miljøer. Det er det man nå ser i det offentlige rom, og som ender opp med skytinger, sier hun.

Politimesteren bekrefter at konfliktnivået blant de kriminelle miljøene i hovedstaden har eskalert. Hun forstår samtidig at folk i Oslo er bekymret for at de skal havne i en skyteepisode. Samtidig sier hun at det ikke skal bli slik at situasjonen kommer ut av kontroll.

– Derfor er vi så opptatt av å sette inn betydelige tiltak nå når vi ser at dette har eskalert, sier hun til kanalen.

De siste årene har politiet i Oslo slått hardere ned på bæring av våpen på offentlig sted. Terskelen for hva som karakteriseres som drapsforsøk og ikke grov vold eller kroppsskade, er også senket.

– Vi har jo laget våre egne direktiver som gjør at vi ser veldig strengt på bæring av våpen på offentlig sted og ber om varetektsfengsling og strenge straffer. Så får vi vurdere om dette er noe vi trenger å ta opp med politikerne våre, sier Gangås.