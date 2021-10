Uvurderlige gjenstander ødelagt etter omfattende skadeverk i Fjære kirke i Grimstad

NTB

Uvurderlige gjenstander fra 1200-tallet ble skadd da innbruddstyver gjorde grovt skadeverk i Fjære Kirke i Grimstad. Kirken må holde stengt på ubestemt tid.

– Det er gjort omfattende skade på inventar, men vi har ikke full oversikt ennå. Politiet har sperret av området, og krimteknikere jobber på stedet, sier kirkeverge Alexander Paul i en pressemelding fra Grimstad kirkelige fellesråd.

Innbruddet har skjedd en gang mellom klokken 21 torsdag kveld og fredag klokken 10. Da har en eller flere uvedkommende tatt seg inn, trolig gjennom et vindu.

– Vi har fått beskjed av kirkevergen om at det er gjort skade på uvurderlige gjenstander, sier innsatsleder Bernt Byklum Bjerke til Agderposten.

Det skal være snakk om gjenstander som er fra helt tilbake på 1200-tallet.

– Dette er en middelalderkirke som lokalbefolkningen er svært glad i. Vi er i sjokk over at noen kan gjøre noe sånt og håper at de som står bak, selv vil stå fram. Krimteknikere har sikret bevis som vi tror kan knyttes til gjerningspersonen eller gjerningspersonene, sier Paul.

Det er ingen skader på selve kirken. Fjære kirke er fra 1150 og er en av landets eldste steinkirker.