NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 29. oktober.

Senterpartiet har landsstyremøte

Senterpartiet har landsstyremøte på Thon Hotel ved Gardermoen.

Begravelse for drapsoffer i Kongsberg



Fredag er det begravelse for Gunn Marit Madsen i Kongsberg kirke. Hun var blant drapsofrene på Kongsberg, onsdag 13. oktober.

Deichman Holmlia åpner rom til minne om Benjamin Hermansen

Benjaminrommet på Deichman Holmlia skal være et sted til opplysning og ettertanke for ungdom i Bydel Søndre Nordstrand. Kulturbyråd Omar Samy Gamal møter Benjamin Hermansens minnefond og ungdomsrådet på Søndre Nordstrand til samtale.

Norsk duell i Bundesliga

Rune Almenning Jarsteins Hertha Berlin møter Håvard Nordtveits Hoffenheim klokka 20.30 fredag.

Biden får audiens hos paven

USAs president Joe Biden er i audiens hos pave Frans i Vatikanet. Det samme er Sør-Koreas president Moon Jae-in.

G20-demonstrasjoner

Fredag er det varslet demonstrasjoner mot helgens G20-toppmøte i Roma. USAs president Joe Biden møter sin franske kollega Emmanuel Macron fredag. Det er på forhånd kjent at G20-landene i møtet vil be om «umiddelbar handling» for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Landene står samlet for mer enn 75 prosent av verdens klimagassutslipp.