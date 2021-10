NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 29. oktober.

996 nye koronasmittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 996 koronasmittede i Norge. Det er 248 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 831 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 503, så trenden er stigende.

Biden har landet i Roma

USAs president Joe Biden har natt til fredag ankommet Roma, der han skal holde flere møter før G20-møtet. Fredag møter Biden, som er katolikk, pave Frans. Deretter møter han Italias statsminister Mario Draghi, som også er vertskap for G20-møtet. Senere fredag møter han også Frankrikes president Emmanuel Macron for første gang siden ubåtkrisen forrige måned.

Bidens tur til Europa skjer mens det er uklart om partifellene hans i Kongressen klarer å bli enige om to store pakker med tiltak, som regnes som selve bærebjelken i hans innenrikspolitiske agenda.

203 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 203 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 40 flere enn samme dag forrige uke, men 57 færre enn onsdag. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 142 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 719 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Mer utslipp i Brasil i fjor, pandemi til tross

Utslippet av klimagasser økte med 9,5 prosent i Brasil i 2020, stort sett på grunn av avskoging, går det fram i en ny rapport. Brasil ble dermed en av de eneste store økonomiene som ikke hadde mindre utslipp under pandemien, heter det videre.

Da folk verden over ble bedt om å holde seg hjemme for å forhindre smittespredning i fjor, gikk de globale utslippene ned 7 prosent. Brasil slapp likevel ut 2,16 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i atmosfæren, det høyeste tallet på ett år siden 2006, heter det i rapporten fra paraplyorganisasjonen Climate Observatory.

Første henrettelse i Oklahoma siden 2015

Drapsdømte John Grant ble den første til å bli henrettet i Oklahoma siden delstaten stanset dem i 2015 etter problemer under flere henrettelser.

Henrettelsen var satt på vent av en ankedomstol på grunn av bekymring over den giftige cocktailen som ble tatt i bruk, men USAs høyesterett overkjørte kjennelsen og tillot at henrettelsen kunne bli utført. Bekymringen gjelder spesielt sedativet midazolam, som ble identifisert som en mulig faktor i flere dårlig gjennomførte henrettelser som førte til oppholdet i 2015.