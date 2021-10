Smitteutbrudd ved skoler i Eidsvoll: – Større enn ventet

NTB

21 elever ved Bønsmoen skole i Eidsvoll har fått påvist koronasmitte. I tillegg pågår det et utbrudd ved Vilberg skole.

På Bønsmoen er smitten foreløpig begrenset til 7. trinn, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.

– Jeg må vel si at det har blitt større enn forventet, men vi vet at koronaviruset er veldig smittsomt, så det er ikke sjokkerende. Det er 21 elever som er smittet til nå, og det er ikke noe som tilsier at det har skjedd noe helt ekstraordinært, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til avisen.

Han sier han har vært i kontakt med FHI for å diskutere håndteringen av utbruddet med dem.

På Vilberg er det sju påviste tilfeller på 2. trinn, skriver Romerikes Blad.

– Ved 2. trinn på Vilberg skole er det avdekket smitte hos sju elever. Tre av prøvene er bekreftet med PCR, fire er foreløpig kun hurtigtest. Utbruddet håndteres i henhold til gjeldende retningslinjer, opplyser kommunen.