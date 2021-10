Politiet jakter gjerningspersoner etter knivstikking i Trondheim

NTB

Politiet jakter to gjerningspersoner etter at en person ble knivstukket på Byåsen i Trondheim torsdag kveld. En person er lettere skadd, opplyser politiet.

Den skadde personen fikk kontaktet et vitne, som ringte politiet cirka 21.40. Fornærmede er lettere skadd etter å ha blitt knivstukket i overarmen.

To personer ble observert på vei bort fra åstedet, og politiet jobber med store ressurser for å finne disse to.

– Det er viktig å påpeke at det ikke er fare for andre her. Dette er nok ingen vilkårlig knivstikking, og det er nok en relasjon mellom offer og gjerningspersoner, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Aaslund legger til at politiet har en indikasjon hvem gjerningspersonene er.

Knivstikkingen, som skjedde i Havstein på Byåsen like sør for Trondheim sentrum, skjer få dager etter at to personer ble knivstukket i byen forrige helg. Politiet har sagt at de ikke ser en sammenheng mellom de to knivepisodene.