Mannen som er siktet for Stovner-skytingen, har meldt seg og er pågrepet

Politiet i arbeid ved Stovner senter i Oslo, etter at en person ble skutt i magen mandag kveld. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

NTB

Mannen som er siktet for skytingen på Stovner mandag, er pågrepet etter at han meldte seg til politiet. Han begjæres varetektsfengslet fredag.

Mannen, som er i 20-årene, vil samtykke i varetektsfengsling, opplyser hans forsvarer Usama Ahmad til NTB.

– Vi samtykker til fengsling og kommer ikke til å møte i fengslingsmøtet. Han ønsker at politiet skal etterforske saken i fred og ro, sier Ahmad.

Mannen har ikke forklart seg for politiet ennå, og forsvareren sier de ikke har tatt stilling til om siktede vil gjøre det på et senere tidspunkt. Forsvareren kan derfor heller ikke svare på om mannen knytter seg til handlingen.

Utelukker ikke flere pågripelser

Det vil heller ikke politioverbetjent Anne Alræk Solem svare på, annet enn å vise til at han samtykker i varetektsfengsling. Politiet ønsker å avhøre ham fredag.

Mannen er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, og Solem utelukker ikke at det vil komme flere pågripelser.

– Vi har begynt å danne oss et bilde av foranledningen, og vi mener det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, sier Solem til NTB.

Politiet vil foreløpig ikke si om det er gjort beslag i saken knyttet til mannen som har meldt seg, eller om de har kontroll på våpenet som ble brukt.

– Gjort beslag

– Det jeg kan si er at det er gjort beslag i saken, men jeg vil ikke gå nærmere inn på det. Etterforskningen går for fullt, og den er fortsatt i et tidlig stadium, sier Solem.

Siktede har vært etterlyst i Norge og internasjonalt. Forsvareren sier han ikke kan si noe om hvorfor det tok tid før mannen meldte seg.

– Det er viktig å få fram at han meldte seg selv etter en avtale jeg hadde gjort med politiet. Han møtte opp på Grønland politistasjon og var forberedt på at det ville bli en fengsling, sier forsvarer Ahmad.

Politiet opplyser at de fortsatt ønsker tips fra publikum og eventuelle vitner i saken. Mannen som ble skutt er nå utenfor livsfare.