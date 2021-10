Norsk politi samarbeider med politiet i Kosovo om Mortensrud-drapet

Brødrene Valon Avdyli (35) og Visar Avdyli (32) er etterlyst for Mortensrud-drapet.

NTB

Brødreparet som er etterlyst i Mortensrud-saken dro til Kosovo to dager etter drapet. Politiet i landet bekrefter at de samarbeider med norsk politi.

– Den 15. oktober mottok politiet i Kosovo informasjon fra norske myndigheter vedrørende den aktuelle saken, opplyser politiet i Kosovo til NRK.

En representant for politiet der forteller at de samarbeider med norsk politi, og at det er kontinuerlig kommunikasjon. De er blitt kontakt i forbindelse med arrestordre, og myndighetene i landet er blitt varslet om den.

Brødreparet Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum er siktet for drap eller medvirkning til drap etter skytingen som tok livet av Hamse Hashi Adan tidligere i oktober. En mann i 40-årene er også varetektsfengslet i saken.