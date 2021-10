Ny variant av deltaviruset oppdaget i Tromsø

NTB

Tromsø kommune opplyser at det er oppdaget en undergruppe av deltaviruset som ikke tidligere er oppdaget i Norge. Kommunen opplever høy smitte.

Viruset har flere mutasjoner, men disse er ikke i områdene som vanligvis forbindes med økt smittsomhet eller mindre vaksinebeskyttelse, opplyser kommunen.

– Vi registrerer at denne virusvarianten er oppdaget i Tromsø, men vi vet lite om hva dette egentlig vil ha av betydning for smittespredningen i Tromsø framover. For håndteringen av smitten har det ingen praktisk betydning, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Nasjonale helsemyndigheter er varslet vil følge med på utbredelsen av denne varianten på samme måte som man følger andre varianter av viruset.

Tromsø har måttet innføre lokale tiltak som følge av smitten.