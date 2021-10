Solveig Kloppen (50) gir seg i TV 2

Den populære programleder har vært tilknyttet TV-kanalen i en årrekke, men nå sier hun altså takk for seg.

– Solveig har en helt spesiell plass i våre TV 2-hjerter, for hun har virkelig gjort det meste som kan gjøres av en programleder i årene hun har vært hos oss, sier programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til Se og Hør.

Solveig Kloppen er utdannet skuespiller. Hun har blant annet jobbet som standup-komiker og har bidratt i ulike roller innen TV-produksjon.

Hun har vunnet Gullruten to ganger, blant annet publikumsprisen i 2005. Hun var også nominert i 2008 for sin innsats som programleder for Hjelpekorpset sammen med Helén Vikstvedt.

Kloppen har dessuten ledet Spellemannprisen to ganger sammen med Ivar Christian Johansen i 2009 og 2010, samt og Amandaprisen i 2013.

Gullruten



Helt siden hun siste inn som programleder for «Idol» i 2004 vært en av kanalens mest profilerte ansikt, blant annet i «Norske Talenter» og «En kveld hos Kloppen». Det siste fikk hun i 2017 Gullruten for beste kvinnelige programleder.

Hun har foreløpig ikke kommentert nyheten selv, og hva som er årsaken til at hun gir seg, men TV 2 bekrefter at Kloppen ikke har forlenget kontrakten.

Det siste hun skal fullføre for TV-kanalen er dokumentarserien «En del av meg». I høst er hun dessuten aktuell i TVNorge-programmene «Kongen befaler» og «Gjett hvem!».

– Hun har bydd på seg selv og eget liv

– Hun har ledet de største talentshowene, hun har bydd på seg selv og eget liv i dokumentarserier, og hun har invitert hele Norge hjem til seg, sier Kathrine Haldorsen.

Solveig Kloppen har blant annet spilte resepsjonisten Tine i komiserien Bot og bedring på TV 2 fra 1996 til 1998, ledet prateprogrammet Mandagsklubben på TVNorge i 2000 og ungdomsprogrammet Trigger på NRK sammen med Thomas Numme, ifølge Wikipedia.

Sommeren 2003 ledet hun Petres sommermorgen. Hun har også gjort flere skjult-kamera-innslag til NRK1s lørdagsunderholdningsprogram LørDan.