Anbefaling om bruk av munnbind, hjemmekontor og coronameteren i Tromsø

NTB

Tromsø vil ikke innføre nye koronatiltak, men kom med flere anbefalinger på sin pressekonferanse torsdag. Blant annet anbefales det å holde én meters avstand.

– Vi oppfordrer alle voksne til å redusere antall nærkontakter. Det betyr at man reduserer antallet man har kontakt med på fritiden, og heller møte de samme personene oftere, sa smittevernoverlege Trond Brattland på kommunens pressekonferanse om koronasituasjonen i Tromsø.

Kommunen oppfordrer også til mer bruk av hjemmekontor, holde økt avstand til andre på offentlige steder, og bruke munnbind innendørs der det er vanskelig å holde avstand.

– Det er fare for at vi må leve med tiltakene over tid. Det gjør at vi forsøker å finne det laveste nivå av tiltak som har tilstrekkelig effekt. Derfor begynner vi med litt forsiktige tiltak og planlegger en økning dersom det viser seg at tiltakene ikke har den nødvendige effekten.

– Fungerer bare hvis de følges

Rådene kommer i tillegg til de eksisterende rådene. Det viktigste rådet er å holde seg hjemme dersom man er syk.

– Våre smittesporere forteller at mange av dem som har testet positivt har gått på jobb eller skole med symptomer i dagene før, sa Brattland.

Han sa at både vaksinerte og uvaksinerte må holde seg hjemme dersom de har symptomer, til man er frisk.

– Vi kommer med anbefalinger, men de fungerer bare hvis de følges, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Rådene er innført i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet, og etter dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Statsforvalteren.

Må leve med tiltakene over lengre tid

De nye anbefalingene kommer som følge av høye smittetall i Tromsø den siste tiden. Onsdag ble det satt ny smitterekord i kommunen med 59 nye registrerte smittede. I tillegg er 16 personer koronainnlagt på UNN i Tromsø.

– At smitten sprer seg er ikke noe isolert sett et problem, vi må regne med å leve med denne smitten i mange år framover.

– Men at den sprer seg så fort fører til en del problemer og kan få alvorlige konsekvenser, sa Brattland.

Kommuner får råd

Forrige uke var Troms og Finnmark fylket med det høyeste smittetrykket. Samlet for de to siste ukene er dette på 271 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet sa til NTB onsdag at de var i løpende dialog med både Tromsø, Alta og andre kommuner, samt Statsforvalteren og Helsedirektoratet, og at disse kommunene får råd løpende.

Også på landsbasis er smittetallene stigende. Det siste døgnet er det registrert 1.180 coronasmittede i Norge.

Klokken 13 torsdag har regjeringen sin pressekonferanse om coronasituasjonen i landet. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har allerede gjort det klart at det ikke er aktuelt med nasjonale tiltak nå.