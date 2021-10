Regjeringen har pressekonferanse om koronasituasjonen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg deltar på en pressekonferanse om pandemien klokka 13.

Onsdag sa Kjerkol til NTB at det er lokale tiltak som er aktuelle i Norge nå, ikke nasjonale tiltak som rammer hele befolkningen. Statsråden sa også at innføring av nasjonale tiltak kan bli aktuelt senere.

Konkurransetilsynet avgjør om DNB får kjøpe Sbanken

Konkurransetilsynet sendte varsel til selskapene 26. august om at tilsynet vurderte å stanse DNBs kjøp av Sbanken. Avgjørelsen var ment å komme 7. oktober. I henhold til konkurranseloven måtte avgjørelsen forskyves med 15 virkedager siden DNB og Sbanken overleverte tilsynet forslag til avhjelpende tiltak.

Kongens middag for stortingsrepresentantene

De nye stortingsrepresentantene har møter i Stortinget fra klokka 10 og skal på middag hos kongen på Slottet klokken 20.

Fengslingsmøte i Birgitte Tengs-saken

Fengslingsmøtet er i Sør Rogaland tingrett i Sandnes klokka 10.30. Onsdag sa politiet at mistanken mot siktede er styrket, og de ber om tolv nye ukers varetektsfengsling.

Trekning av EM-sluttspillet kvinner

Gruppene for neste sommers fotball-EM for kvinner skal trekkes i Manchester klokken 17.30. Norge er seedet på nivå to i mesterskapet.

Brann kjemper for overlevelsen i Eliteserien

Det er to kamper i eliteserien i fotball i dag. Brann møter Viking klokken 18.00. Klokken 20 møtes Sarpsborg og Vålerenga.

Lederne for oljeselskaper møter i kongresshøring i USA

Lederne for oljeselskapene ExxonMobil, BP, Chevron og Shell møter i en høring om desinformasjon om den globale oppvarmingen.

Moskva stenger ned

Moskva stenger alle ikke-nødvendige tjenester mellom 28. oktober og 7. november for å slå ned en voksende smittebølge. Mandag ble det meldt om 37.930 smittetilfeller og smitterekord i Russland.