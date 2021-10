NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 28. oktober.

Koeman ferdig som Barcelona-trener

Barcelona-ledelsens tålmodighet med Ronald Koeman tok slutt med 0-1-tapet for Rayo Vallecano i går kveld. Få minutter over midnatt kunngjorde klubbpresident Joan Laporta at nederlenderen har fått sparken.

I en uttalelse heter det at klubben takker Koeman for hans arbeid og ønsker ham lykke til videre i karrieren. Han slutter dermed i Barcelona litt over ett år etter at han inntok sjefsstolen.

1.180 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.180 koronasmittede i Norge. Det er 523 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 796 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 447, så trenden er stigende.

260 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 260 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 103 flere enn samme dag forrige uke, og 44 flere enn tirsdag.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 131 smittede per dag. Smittetallene er høyest i Alna bydel.

Baldwin-skytingen: Innspillingsleder erkjenner angivelig å ikke ha sjekket våpen ordentlig



Mannen som ga Alec Baldwin våpenet han avfyrte på settet til filmen «Rust», erkjenner å ikke ha sjekket det ordentlig, står det i rettsdokumenter ifølge AFP. Filmfotografen Halyna Hutchins døde av skuddet som ble løsnet. Innspillingsleder Dave Halls, som ga Baldwin våpenet, har fortalt etterforskere at han husker å ha sett ammunisjon i rekvisittvåpenet før han ga det til Baldwin, går det fram an en skriftlig erklæring.

«Han erkjenner at han burde ha sjekket, men at han ikke gjorde det, og kunne ikke huske om (våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed) spant kammeret» for å vise ham det som var inne i våpenet, heter det i erklæringen.

Taiwans president sier hun stoler på USAs støtte

Taiwans president Tsai Ing-wen bekrefter at USA har styrker på Taiwan og sier hun stoler på amerikanerne vil hjelpe til om Kina skulle forsøke å invadere øya. Hun fremhever videre et «bredt samarbeid med USA med mål om å sikre vår defensive kapasitet» i et intervju med CNN.

Samtidig bekrefter hun for første gang at amerikanske styrker driver opptrening av Taiwans militære på øya. Kommentarene kommer etter at USAs president Joe Biden kritiserte Kina for sin framtreden mot Taiwan. Kina sendte nylig rekordmange jagerfly inn i Taiwans luftforsvarssone.

Kuppmakerne i Sudan skal ha sparket flere ambassadører

Militæret i Sudan har angivelig fjernet seks ambassadører. Det er Sudans ambassadører til EU, USA, Kina, Frankrike, Qatar og også sjefen for Sudans delegasjon i Genève, som har blitt avsatt, melder statlig sudansk fjernsyn og Al Arabiya.

En rekke sudanske diplomater har fordømt militærkuppet og uttrykt solidaritet med demonstranter som viser motstand mot kuppet. Det var natt til mandag at militæret kuppet makten og satte flere regjeringsmedlemmer og sivile ledere i fengsel.