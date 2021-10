Coronaforsker advarer mot nye tiltak

NTB

Immunolog og coronaforsker Gunnveig Grødeland advarer mot å innføre andre coronatiltak enn adgangskontroll på sykehjem og sykehus.

Grødeland har forsket på coronaviruset på Universitetet i Oslo og sier til TV 2 at samfunnet nå er så beskyttet at det ikke må innføres nye tiltak. Det til tross for at vi ser smitteøkning.

Gunnveig Grødeland er forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Les mer Lukk

– Vi er muligens på vei inn i en coronabølge og er absolutt på vei inn i en influensabølge. Fellesnevneren er at det i noen tilfeller fører til sykdom og at noen dør. Samfunnet er nå så beskyttet som man kan forvente, sier hun og viser til vaksinedekningen.

– Alle andre tiltak enn adgangskontroll ved sykehus og sykehjem er for strenge. Det rammer hele befolkningen på en måte som jeg mener ikke er forsvarlig, slår hun fast.

Forsker og lege Arne Søraas, som leder den norske coronastudien Grødeland er tilknyttet, sier det derimot er behov for å innføre restriksjoner. Han er bekymret for kapasiteten på sykehusene og at flere blir utsatt for et virus vi vet lite om.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa onsdag at det kan bli aktuelt med lokale tiltak nå og eventuelt nasjonale tiltak senere hvis situasjonen forverrer seg.