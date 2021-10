Skjerper leteinnsatsen i Kvam før mer uvær kommer

NTB

Leteaksjonen etter de tre savnede i Tokagjelselva intensiveres onsdag før mer uvær er ventet til området mot slutten av uka.

Politiets innsatsleder Svein Valland Laupsa i Kvam sier til NTB at overflatedykkere skal lete etter de tre savnede.

Det vil også bli foretatt søk langs strandkanten.

Søket etter de tre, samt hunden Leo, har pågått uten stans siden de ble meldt savnet, men arbeidet er krevende fordi det fortsatt er høy vannstand og stri strøm i elva som går helt ned til Hardangerfjorden.

– Vi kan ikke utelukke at de kan ha blitt dratt så langt ned som ned til fjorden, og da må vi lete helt derfra. Hvis de har havnet ut i fjorden, vil det skape enda mer komplikasjoner, sier Laupsa.

– Ikke forsvarlig å dykke der

Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72) er blant de savnede etter ulykken i Kvam.

Han sier været onsdag er bedre enn ventet, og at det derfor settes inn mer ressurser på å finne de savnede ettersom dårligere vær er i anmarsj torsdag og fredag.

– Vi har flere folk i arbeid i dag. Vi ønsker å søke oppe i fossen og området der båten ble funnet, men den er fremdeles så stor at det ikke er forsvarlig å dykke der, sier Laupsa.

Fremdeles vet ikke letemannskapene helt hva som skjedde søndag kveld da båten med de tre personene ble tatt av den flomstore elva og dratt ned fossen.

– De har det tøft

Laupsa sier politiet har en teori om at de forsøkte å ro over vannet for å ta seg til en hytte på den andre siden, men ble tatt av strømmen og ført nedover elva og ut i fossen.

Onsdag sendte politiet også ut bilder av de tre savnede, i samråd med de etterlatte.

– De har det tøft – det er en krevende situasjon. Dette er en tragisk sak, så vi gjør alt for å finne de savnede, sier Laupsa.