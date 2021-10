Bilder av de savnede i Kvam offentliggjort av politiet

NTB

Politiet offentliggjorde onsdag morgen bilder av de tre som er savnet etter ulykken i Tokagjelselva.

Det var Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er fremdeles savnet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.

I båten hadde de tre også med seg hunden Leo, som heller ikke er kommet til rette etter ulykken.

Kjell Arne Pedersen (64) er en av de savnede etter ulykken i Kvam. Foto: Privat / NTB

Onsdag morgen sendte Vest politidistrikt ut bilder av de savnede i samsvar med de pårørende.

Alt håp er ute



Politiet uttalte mandag at de ikke lenger har håp om å finne de tre i live, og endret da leteaksjonen til søk etter antatt omkomne.

Båten er allerede funnet et stykke nedenfor den store fossen, i tillegg til andre gjenstander som antas å tilhøre de savnede.

Søker med droner over og under vann



Tirsdag ble det blant annet søkt med drone, både over og under vann.

Det ble også satt ut et nett i elva for å fange opp alt som kommer nedover elva, som renner ut i Movatnet, som igjen fører ut i den store Hardangerfjorden.

– Målet er å unngå at de savnede i verste fall havner uti Hardangerfjorden, sier innsatsleder i Vest politidistrikt, Svein Valland Laupsa.