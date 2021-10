De unge er mest opptatt av klimaet

Klimabrølet på Eidsvolls plass tidligere i år. Foto: Ali Zare / NTB Les mer Lukk

NTB

Folk under 30 år er mest opptatt av klima, ifølge en ny undersøkelse. Over halvparten i denne gruppa mener dette er blant de viktigste sakene for Norge.