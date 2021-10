NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 27. oktober.

Politiet orienterer om Kongsberg-saken

Onsdag ettermiddag klokken 14.30 holder politiet en ny pressebrifing på Quality Hotel Grand på Kongsberg. Denne uka har politiet på ny avhørt den siktede 38-åringen, og det blir stadig kalt inn nye vitner i saken for å belyse gjerningsmannens fortid.

Giske-sak opp i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler en sak hvor tidligere Ap-nestleder Trond Giske har klaget inn fem redaksjoner. Dette omfatter Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen. Giske mener de brøt pressens etiske regelverk ved bruk av anonyme kilder i forbindelse med en nyhetsartikkel om et varsel om Giske som ble levert inn til Ap i august i fjor.

Britisk domstol behandler Assange-sak

USAs anke på beslutningen om ikke å utlevere Julian Assange, behandles onsdag i en britisk domstol. Behandlingen varer til torsdag. Utleveringen ble tidligere i år avvist med blant annet å vise til de tøffe soningsforholdene som ville vente Assange i USA. Disse forholdene kunne medføre en uakseptabel risiko for selvmord, het det i kjennelsen.

Toppoppgjør mellom Molde og Bodø

Serieleder Bodø/Glimt tar onsdag kveld turen til Aker Stadion i Molde i det som blir et ekte toppoppgjør i Eliteserien. Molde puster nemlig Bodø/Glimt i nakken og ligger kun ett poeng bak serielederne. Nordlendingene oser av selvtillit etter den overbevisende 6-1-seieren over Jose Mourinhos Roma i forrige uke. Molde vant 2–0 da de to møttes tidligere denne sesongen.