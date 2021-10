Ni av ti vitenskapelige artikler her i landet er på engelsk

NTB

Bare 8 prosent av vitenskapelige artikler i Norge var i 2020 på norsk, og direktøren i Språkrådet er bekymret.

Ifølge Klassekampen viser tall for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) at det i fjor ble skrevet 28.100 vitenskapelige artikler ved norske institusjoner.

91 prosent av dem var på engelsk, mens 8 prosent var på norsk. Andelen norske publikasjoner har falt med 7 prosentpoeng siden 2011.

– Dersom dette fortsetter, frykter jeg at det til slutt vil være en del norskspråklig forskning og forskning som særlig gjelder norske forhold, som ikke lenger har noen publiseringskanaler i form tidsskrifter eller serier som gir publikasjonspoeng. Da vil det være riktig å si at internasjonaliseringen i akademia har gått for langt, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.