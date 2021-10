Rundt 20 RS-syke barn innlagt på Oslo universitetssykehus

NTB

Utbruddet av RS-viruset øker kraftig på Østlandet, og ved barneklinikken ved Oslo universitetssykehus var rundt 20 syke barn innlagt tirsdag kveld.

– På barneklinikken på Ullevål er det nå stor pågang av pasienter med luftveisvirus. Vi har rundt 20 pasienter med RS-virus. Flere av dem trenger mer omfattende overvåking og behandling. Et par av de små pasientene er flyttet til videre intensivbehandling på Rikshospitalet for å avlaste Ullevål. Dette gjelder små barn. Noen av dem er under ett år gamle, sier klinikksjef Øyvind Skraastad ved akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus til VG.

Smitten sprer seg også andre steder i landet.

Etter det VG har fått opplyst, ble ingen barn innlagt på sykehus på grunn av RS-smitte i fjor, noe som var et resultat av den grundige smitteverninnsatsen i befolkningen.

Respiratorisk syncytial-virus (RS-virus) er et virus som fører til luftveisinfeksjon hos barn og voksne. Ifølge FHI arter en RS-virusinfeksjon seg som en forkjølelse hos de fleste barn og voksne. Noen kan få mer alvorlig infeksjon nedover i luftveiene, og hos de minste barna, særlig de under ett år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i de nedre luftveiene som kan føre til pustevansker og behov for innleggelse på sykehus.