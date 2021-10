FHI: 160 barn og unge har vært coronainnlagt gjennom pandemien

NTB

Siden mars i fjor har 160 barn og unge under 18 år vært innlagt med covid-19, ifølge FHI. Det er under 3 prosent av alle som har vært coronainnlagt i Norge.

– Befolkningen under 18 år har hatt den laveste risikoen for sykehusinnleggelse gjennom hele pandemien, sier FHI-forsker Ketil Størdal, som også er barnelege, i en pressemelding.

Til sammenligning har 5.200 voksne vært coronainnlagt siden pandemien startet, ifølge Størdal.

– De barna som legges inn, blir liggende kort tid på sykehus med en median liggetid på to døgn. Dette tyder på lite alvorlig forløp av covid-19-sykdom, sier han.

Rundt ett av tre coronainnlagte barn har vært under ett år gamle. FHI peker på at dette kan skyldes en lavere terskel for å legge inn de aller yngste barna, men også at de yngste i større grad kan bli påvirket av feber og luftveissymptomer. De trenger derfor oftere innleggelse for alle typer luftveisinfeksjoner, inkludert covid-19, skriver FHI.