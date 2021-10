Mor og barn til sykehus etter å ha blitt påkjørt i Lillestrøm

NTB

En mor med barnevogn er påkjørt av en varebil i Lindeberg i Lillestrøm kommune. Begge er kjørt til sykehus, men barnet er trolig uskadd.

Politiet mottok melding om ulykken kort tid etter klokken 15 tirsdag ettermiddag.

– Det skal være snakk om moderate til alvorlige skader, men det er etter alle solemerker ikke kritisk, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Moren er en kvinne i 20-årene. Hun gikk med sine to barn, et spedbarn på under ett år og en treåring, da en varebil kjørte på henne. Begge barna kom fra ulykken tilsynelatende uskadd. Alle tre ble fraktet til sykehus, og barnefaren er på vei til sykehuset, opplyser Marstad.

Sjåføren, en mann i 20-årene, har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Det var også vitner til ulykken som politiet vil snakke med.