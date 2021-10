Leteaksjonen i Kvam: Søker med drone både over og under vann

NTB

Politiet sier det blir søkt etter de tre savnede i Kvam med drone med undervannskamera i elva i Tokagjelet og med drone fra lufta i området ved Movatnet.

Innsatsleder Svein Valland Laupsa sier på en pressekonferanse at det er gjort søkt etter de tre antatt omkomne oppe i elva ved Tokagjelet tidligere tirsdag.

Det skjedde etter at det ble gjort observasjoner i elven av gjenstander som knyttes opp mot hendelsen.

– Dette arbeidet pågår fortsatt. Det er redningsmannskap der nede nå, som har firt seg ned i elva med kranbil for å undersøke nærmere med undervannskamera, sier Laupsa.

Mens dette arbeidet pågår, er hovedveien opp til Tokagjelet stengt.

Mandag ble det søkt med helikopter i området over Movatnet, som er vanskelig tilgjengelig til fots.

– Planen er i dag at vi skal gå i gang med dronesøk med mannskap fra Bergen brannvesen i dette området, sier Laupsa.

Han sier også at et lokalt oppdrettsselskap har bidratt med en not som settes ut i elva for å fange opp gjenstander som kommer drivende ned i Movatnet.

– Det skal også hindre at de savnede i verste fall havner ut i Hardangerfjorden, sier innsatslederen.