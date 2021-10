Kvam-ulykken: Ingen funn av de savnede tirsdag

NTB

Letemannskapenes søk etter de savnede etter Kvam-ulykken, ble tirsdag kveld avsluttet uten funn. Søket gjenopptas onsdag morgen.

– Det er blitt mørkt, og vi avslutter tiltakene for dagen. I morgen tidlig tas de opp igjen, og vi vil vurdere hva slags tiltak som iverksettes, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa tirsdag kveld.

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) er fremdeles savnet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.

Politiet uttalte mandag at de ikke lenger har håp om å finne de tre i live, og det søkes nå etter antatt omkomne.

Båten er allerede funnet et stykke nedenfor den store fossen, i tillegg til andre gjenstander som antas å tilhøre de savnede.

Har satt ut nett

Tirsdag ble det blant annet søkt med drone, både over og under vann. Det ble også satt ut et nett i elva for å fange opp alt som kommer nedover elva, som renner ut i Movatnet, som igjen fører ut i den store Hardangerfjorden.

– Målet er å unngå at de savnede i verste fall havner uti Hardangerfjorden, sa Laupsa.

Det ble tirsdag gjort observasjoner av gjenstander på et spesifikt sted i elva, men søk i dette området førte ikke til noen resultater, ifølge innsatslederen.

Etter utfordrende værforhold søndag og mandag var det bedre forhold tirsdag.

Tirsdag kveld skal imidlertid været slå om. Onsdag er det meldt enda mer regn, og torsdag er det ventet ytterligere nedbør.

Kommer nært på

Alle de tre antatt omkomne kommer fra Askøy kommune. Askøy-ordfører Siv Høgtun sa tirsdag at det er en tragisk hendelse som føles nærmere etter at politiet kunngjorde navnene på de savnede.

– Det er mange som kjenner disse personene, både pårørende, nære venner, arbeidskolleger, naboer, barn og barnebarn i skoler og barnehager, sa Høgtun.

Hun oppfordrer alle til å ta vare på hverandre i denne situasjonen og sier at kommunen gjør alt de har mulighet til å gjøre, for å ta vare på de pårørende.

Det er en relasjon mellom de savnede, men politiet har ikke ønsket ikke å gå nærmere inn på dette foreløpig.