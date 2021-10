Farevarsler i kø: Varsler opp mot 200 millimeter nedbør

– De neste fem dagene vil store deler av Vestlandet få godt over 100 millimeter regn, og de aller våteste stedene kan få nærmere 200 millimeter, ifølge Meteorologisk institutt. Illustrasjonsfoto: Lill-Vivian Hansen/Altaposten / NTB

De neste dagene kan bli svært fuktige i store deler av landet. Nå øker risikoen for alvorlige hendelser.

Det er fare for flom på Vestlandet og skred i Sør-Norge torsdag, melder varslingstjenesten varsom.no.

– De neste fem dagene vil store deler av Vestlandet få godt over 100 millimeter regn. De aller våteste stedene kan få nærmere 200 millimeter, ifølge Meteorologisk institutt på Twitter.

– Varme luftmasser fra sør

Værvarselet for Bergen de kommende dagene. (Skjermdump fra Yr.no) Les mer Lukk

Et værskifte som gjør seg gjeldene de kommende dagene vil medføre høye temperaturer til årstiden å være.

De foreløpige prognosene tyder på at deler av Sør-Norge kan få minst 16 grader på det varmeste, kanskje mer enkelte steder.

– Vi har et ganske stort lavtrykk som ligger vest for Norge. Dette har med seg varme luftmasser fra sør. Vi må helt ned til tropiske områder rundt Spania for å finne opprinnelsen til disse luftmassene, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NRK.

Men det er først og fremst de enorme nedbørsmengdene som vil kunne skape store utfordringer for befolkningen i de berørte områdene.

Fare for jordskred og flomskred

Ifølge varsom.no vil nedbøren føre til økt risiko for jordskred og flomskred langs elve- og bekkeløp. Farevarslene gjelder for hele Sør-Norge og varer til fredag morgen. Det er foreløig usikkert hvor nedbøren blir mest intens.

Lenger nordover er det andre krefter i sving. I Vest-Finnmark er det ventet sørøstlig sterk kuling natt til torsdag.

Det er sendt ut gult farevarsel om lokalt kraftige vindkast på hele 30-35 m/s. Dette kan gi snøfokk og redusert sikt, ifølge Meteorologisk Institutt.

Mildere luft i både Troms og Finnmark kan føre til glatte veier på grunn nedbør som fryser på kald bakke i deler av fylket. Lokalt kan nedbøren også være underkjølt.

