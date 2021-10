Statsadvokaten anker egen påstand om frifinnelse

NTB

Statsadvokaten i Oslo anker sin egen påstand om frifinnelse i en kidnappingssak som gikk i Halden tingrett for tre uker siden.

En 52 år gammel mann ble da frikjent for å ha kidnappet sin egen datter fra moren på Kypros etter at aktor i saken ba retten om å frifinne 52-åringen, etter at bevisene mot ham var lagt fram i retten.

Nå har aktoratet ombestemt seg, og statsadvokat Jeanette Westlund Hegna anker dommen, melder TV 2.

Politiadvokat Håvard Tafjord la til slutt ned påstand om at Torkel måtte frifinnes i saken, etter å ha konferert nettopp med Westlund Hegna.

– Vi anker fordi vi mener at dommens premisser og dommens slutning er feil. Vi anker både fordi vi mener loven er anvendt feil, og fordi vi mener at rettens bevisvurdering er feil, sier Westlund Hegna.

52-åringens forsvarer Mette Yvonne Larsen reagerer sterkt på at statsadvokat Hegna anker. Hun har ingen tro på at lagmannsretten tar saken

– Jeg har aldri tidligere opplevd at en statsadvokat anker aktors påstand om frifinnelse. Dette er komplett ulogisk, sier hun.