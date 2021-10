Tengs-siktede nektes svar om hemmelig etterforskning

NTB

Kontrollutvalget har bestemt at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, foreløpig ikke får vite om politiet har etterforsket ham med skjulte metoder.

Det bekrefter drapssiktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, overfor VG.

Han fikk mandag beslutningen fra kontrollutvalget, som skriver at opplysningene de mottok fra Riksadvokaten ikke har avdekket kommunikasjonskontroll, romavlytting eller dataavlesning som er i strid med straffeprosessloven, politiregisterloven med tilhørende forskrifter eller andre kritikkverdige forhold.

– Det betyr at vår klient enten ikke har vært underlagt kommunikasjonskontroll eller at domstolen har besluttet at underrettelse om kommunikasjonskontroll skal utsettes eller unnlates helt. Dette er et standardsvar som egentlig ikke gir oss noen ting, og vi er tilbake til start. Vi får ikke svaret nå, sier forsvareren til VG.

Han legger til at han og klienten ikke vil foreta seg mer i dette spørsmålet etter beslutningen fra kontrollutvalget. Mannen Kristensen forsvarer er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.