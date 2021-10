Stovner-skytingen: Fortsatt ingen siktet eller pågrepet

NTB

Politiets etterforskning etter skytingen på Stovner mandag kveld pågår for fullt, men fortsatt er ingen siktet eller pågrepet i saken.

Oslo-politiet opplyser i en pressemelding tirsdag formiddag at fornærmede er avhørt av politiet.

– Han er utenfor livsfare, skriver de.

Etterforskningen pågår for fullt med taktisk og teknisk etterforskning. Politiet sier at de allerede har gjennomført mange avhør, og at de vil fortsette med avhør av vitner utover dagen.

– Vi går gjennom informasjonen som er innhentet.

Politiet ønsker å tips fra de som kan ha opplysninger eller gjort observasjoner. Dersom man har tips, kan man ta kontakt på telefon 22668338 eller på https://tips.politiet.no/web/.

Politiet ble varslet om hendelsen i nærheten av Stovner Senter klokken 21.18 mandag kveld. En person ble skadd i skytingen. Den skadde betegnes av politiet som en «relativt ung mann».

Saken oppdateres