Nakstad urolig etter smitteøkning: Kan bli aktuelt med munnbind, testing og avstand

Smittetallene i Norge skyter på nytt i været. Nå tar Espen Nakstad til ordet for økt bruk av munnbind og nye, lokale tiltak hvis den negative utviklingen fortsetter.

Etter en langvarig nedadgående smittetrend, høy vaksineringsgrad og gjenåpning av Norge, har nordmenn fått hverdagen og troen på mer normalitet tilbake.

Tidligere strenge restriksjoner og tiltak for å begrense smitten, er fjernet. På gatene, i butikkene og i kollektivtrafikken er det nå nesten ingen som lenger bruker munnbind.

Det kan snart bli endret.

– En rekke lokale tiltak kan bli aktuelle

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad liker ikke det han ser. Det er han som gjennom hele pandemien har snakket om viruset på en måte så nordmenn flest har forstått budskapet.

Nå må han igjen hente frem vokabularet som mange håpet tilhørte fortiden.

– En rekke lokale tiltak kan bli aktuelle, dersom situasjonen forverres. Målrettet bruk av munnbind ved trengsel, mer regelmessig testing og å holde avstand kan bli gitt av kommuner med økende smittepress, sier Espen Rostrup Nakstad til VG.

Utenfor Norges grenser er situasjonen også i ferd med å forverre seg betraktelig. En rekke land melder om stigende smittetall og flere sykehusinnleggelser.

Alvorlig situasjon i Øst-Europa



I Tyskland, for eksempel, er det registrert den høyeste smitteraten siden mai. Økningen den siste uken skjer i nesten alle aldersgrupper, og tyske helsemyndigheter varsler økt smitte gjennom høsten og vinteren. Det til tross for at 70 prosent av tyskerne er fullvaksinert.

Verst er situasjon i Øst-Europa. Lav vaksinasjonsgrad og utbredt skepsis til vaksinen har resultert i nye smittebølger. I flere av landene er sykehusene satt under ekstremt press.

Kroatia , Bulgaria, Romania, Litauen og Slovenia regnes nå som som høyrisikoområder for å bli coronasmittet. I Russland settes det nesten daglig nye dystre rekorder med over 1.000 døde hver eneste dag.

– Det er rett og slett ikke mulig

I Norge følger Folkehelseinstituttet og Helsedirelktoratet nøye med på utviklingen, og da spesielt antall sykehusinnleggelser.

Det siste døgnet er det registrert 893 nye coronasmittede i Norge. Det er 348 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 644 coronasmittede per dag.

– Hvis man har en stigende smittetrend, vil en dobling av intensivkapasiteten bare hjelpe i en viss periode. Før eller senere blir man uansett nødt til å håndtere smittesituasjonen. Det er rett og slett ikke mulig å komme seg ut av en situasjon med raskt økende eksponentiell smittevekst bare ved å øke intensivkapasiteten, advarer Espen Nakstad.

Hittil har 4.191.957 nordmenn fått første dose av coronavaksinen, mens 3.707.612 personer har fått andre vaksinedose.