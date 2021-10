Aker-konsernet investerer i batteriproduksjon i Narvik

Konsernsjef Kristian Røkke og Aker Horizons investerer i batteriproduksjon i Narvik. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

NTB

Aker Horizon kjøper to tomter i Narvik og investerer i et selskap med planer om å starte batteriproduksjon. Målet er å lage et grønt industriknutepunkt i nord.