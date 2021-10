Mann skutt på Stovner i Oslo – tilstanden er uavklart

NTB

En mann er sendt til sykehus etter å ha blitt skutt på Stovner i Oslo mandag kveld. Han er det siste av en rekke skyteofre i hovedstaden den siste tiden.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.18 mandag kveld.

– Vi fikk melding om at en person var skutt utenfor Stovner senter. Da sendte vi selvsagt store ressurser, og vi er nå i gang med søk for å finne gjerningsperson, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Ung mann

Ifølge politiet på stedet er den skadde en ung mann, som skal ha blitt skutt i magen. Det er uklart om det var en eller flere gjerningspersoner.

Bilder fra stedet viser et større avsperret område nedenfor hovedinngangen til Stovner senter. Lie opplyser at det var flere vitner til hendelsen og at politiet snakker med folk på stedet.

– Vi er godt i gang med den innledende etterforskningen, sier Lie.

Til sykehus

Det var mandag kveld både politihelikopter og hundepatruljer på stedet. Mannen som ble skutt, ble fraktet til sykehus, men tilstanden til vedkommende er uavklart.

Overfor Avisa Oslo bekrefter politiet at selve skyteepisoden skjedde ved en undergang ved Fossumveien.

– Slik det fremstår nå, så kan selve skytingen ha skjedd i undergangen, og at den fornærmede selv tok seg opp til senteret, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Også undergangen er sperret av. Rett ved ligger Stovner politistasjon.

Nesten ti personer skutt

De siste ukene og månedene har det vært en rekke skyteepisoder i hovedstaden, og i underkant av ti personer er skutt på litt over to måneder. I starten av oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt og drept ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo.

Politiet uttrykte tidligere denne måneden forståelse for at folk er bekymret for de hyppige skyteepisodene. De har sagt at de tar skytingen på største alvor, men at de ikke ser noen sammenheng mellom dem.