Prinsdal-drapet: Dømt 19-åring frikjent og løslatt

NTB

En 19 år gammel mann ble for to uker siden dømt for medvirkning til Prinsdal-drapet. Nå er han frikjent og løslatt på grunn av manglende bevis.

– Det er gledelig at Riksadvokaten har skåret gjennom i denne saken. Når bevisene ikke holder til en drapstiltale, skal gutten selvsagt heller ikke dømmes for drap, sier 19-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, til Dagbladet.

19-åringen ble for to uker siden dømt til sju års fengsel for medvirkning til drap. Mannen satt i en bil da Halil Kara ble drept utenfor Prinsdal Grill på Mortensrud i Oslo i fjor vinter.

Mannens forsvarere John Christian Elden og Farid Bouras anket dommen med argument om at den var bygget på feil lovanvendelse. Det var statsadvokat Irlin Irgens ikke uenig i. I påtegningen skriver hun at «Påtalemyndigheten finner at den nåværende bevissituasjonen reiser tvil om hvorvidt det subjektive vilkår for straff etter straffeloven er oppfylt.»