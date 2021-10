Politiet søker etter antatt omkomne i Kvam

NTB

Politiet har ikke lenger håp om å finne de tre savnede i Kvam i Hardanger i live. Leteaksjonen nedskaleres, og det søkes nå etter antatt omkomne.

– Nå har det gått såpass lang tid at det blir mindre sannsynlig å finne dem i live. Vi søker derfor nå etter antatt omkomne. Vi har søkt i aktuelle områder uten å finne de savnede, og det er lite eller ikke sannsynlig at noen av de tre blir funnet i live, sa politiets innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt litt etter klokken 21 mandag.

To menn og en kvinne ble meldt savnet søndag kveld etter at de forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like ovenfor en stor foss med et fall på 15 meter.

Gjennom natt til mandag og hele mandag har letemannskaper lett nedover elva. Mandag ble båten funnet, i tillegg til en åre og noen klær.

– Båten ble funnet ikke langt fra fossen. Vi jobber ut ifra en hypotese om at de har gått utfor fossen i fritt fall, sa Laupsa.

En stor redningsaksjon ble startet søndag kveld etter at tre personer ble meldt savnet da båten deres ble tatt av strømmen i den flomstore elva ved Tokagjelet i Kvam.

Dykkere søker i nærliggende vann

Mandag ettermiddag markerte redningshunder på noen punkter ved et vann som elva renner ut i. Movatnet er et vann som igjen renner ut i den store Hardangerfjorden.

– Dykkere er i gang med å undersøke den plassen hvor hundene markerte. Vi har i tillegg undersøkt litt gjenstander øverst ved fossen, men det har ikke gitt oss noen konkrete resultater, sa Laupsa.

Den omfattende redningsaksjonen er nå nedskalert, og man vil ikke gjøre ytterligere søk ved fossen og elva mandag kveld og natt til tirsdag.

– Tirsdag morgen vil det bli tatt en ny vurdering om veien videre for å finne de savnede, sa innsatslederen.

Ble tatt av strømmen

De tre personene – to voksne menn og en voksen kvinne – skulle søndag kveld ta seg over elva like ovenfor en demning og en 15 meter høy foss. De hadde også med en hund i båten.

De skulle ta seg over elva til en hytte de har tilknytning til, men ble tatt av strømmen. En person på land meldte fra til nødetatene. Alle fire har en relasjon, ifølge politiet, som ikke har ønsket å utdype alder eller øvrig informasjon om de savnede.

Letemannskap leter etter tre savnede personer ved Tokagjelet i Steinalselva ved Kvam i Hardanger. Foto: Marit Hommedal / NTB

Alle tre beskrives som sjø- og fjellvante folk, som har pleid å krysse elva tidligere. Forholdene søndag kveld er blitt omtalt som krevende, med mye regn, stri strøm i elva og høy vannføring.

Utover mandagen roet regnet og vinden seg, men vannføringen i elva ble høyere i løpet av dagen, forklarte innsatslederen.

– Det er et krevende terreng å søke i, sa Laupsa.