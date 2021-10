Forskning: Sprøytemidler i mat kan skade kjønnsorgan hos guttefostre

NTB

Sprøytemidler fra matproduksjon kan føre til misdannelser på kjønnsorganene til gutter i svangerskapet, viser ny forskning.

Dette skjer selv når mengden sprøytemidler ligger under fastsatte grenseverdier, ifølge en fersk studie på rotter.

Rottene ble utsatt for en cocktail av 15 ulike sprøytegifter og andre stoffer. Det medførte flere tilfeller av misdannelser i kjønnsorganet på mannlige rottefostre.

– Styrker sammenhengen

Funnet er dypt bekymringsfullt, mener leder Markus Hustad i Økologisk Norge.

– Denne studien er ingen ensom svale. Dessverre krever regjeringen ingen direkte testing av effekten av å utsettes for mange ulike sprøytemidler over tid, såkalte cocktaileffekter. Når det gjøres uavhengig forskning på dette, oppdages det nesten alltid negative helseeffekter, sier Hustad til NTB.

Også langt mindre doser enn de dosene som ga misdannelser, kan gi negative effekter, som kraftig redusert produksjon av testosteron, ifølge studien.

Advarer gravide

Økologisk Norge oppfordrer nå gravide til å spise økologisk mat under svangerskapet.

– Gravide bør velge økologisk, sier Hustad og viser til tidligere norske undersøkelser som viser redusert risiko for misdannelser på kjønnsorganene til gutter, såkalt hypospadi, når en spiser økologisk mat under svangerskapet.

– Den nye studien styrker denne sammenhengen, sier han.

Denne uka starter Økologisk Norge en kampanje for å rette søkelyset på hva sprøytegifter i mat betyr for folks helse.

FHI-undersøkelse

En mor og barn-undersøkelse som Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomførte i 2015, viser at gravide som spiste økologisk mat halverte risikoen for å få barn med hypospadi. Over 35.000 mødre deltok i studien.

Ifølge FHI må imidlertid resultatene tolkes med stor varsomhet, blant annet fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien.

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.