Flertallet vil ha fortsatt oljeleting

NTB

54 prosent av de spurte oppgir at det er enig i regjeringens politikk om å fortsette å lese etter olje og gass i nye områder.

I meningsmålingen, som Respons Analyse har gjort for VG, sier samtidig 36 prosent at de er uenige i at Norge bør lete etter olje og gass i nye området.

10 prosent oppgir «ikke sikker» som svar.

– Petroleumsindustrien er en veldig stor og viktig næring for Norge, hvor omtrent 210.00 mennesker er direkte eller indirekte sysselsatt, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Målingen er gjennomført mellom 13. og 18. oktober, og 1.001 personer er spurt. Feilmarginen er mellom 2 og 3 prosentpoeng.